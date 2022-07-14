Сегодня World Athletics в очередной раз рассмотрит статус Всероссийской федерации легкой атлетики

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Сегодня совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Глава рабочей группы Руне Андерсен, как обычно, сделает доклад перед членами совета на заседании 14 июля», – сообщили в пресс-службе World Athletics.

Совет World Athletics рассматривает статус ВФЛА на каждом заседании после доклада председателя рабочей группы.

В ноябре 2015-го ВФЛА была лишена членства в World Athletics (тогда – IAAF) из-за допингового скандала. С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.

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