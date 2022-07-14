Сегодня World Athletics в очередной раз рассмотрит статус Всероссийской федерации легкой атлетики

Сегодня совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Глава рабочей группы , как обычно, сделает доклад перед членами совета на заседании 14 июля», – сообщили в пресс-службе World Athletics.

Совет World Athletics рассматривает статус ВФЛА на каждом заседании после доклада председателя рабочей группы.

В ноябре 2015-го была лишена членства в World Athletics (тогда – IAAF) из-за допингового скандала. С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.