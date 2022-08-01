Лыжник Ларьков и бегун Никитин стали самыми тестируемыми РУСАДА спортсменами в первом полугодии

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Лыжник Андрей Ларьков и бегун Владимир Никитин стали самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменами по итогам первых шести месяцев 2022 года.

Их проверяли на допинг по семь раз.

Ларьков – двукратный призер Олимпиады-2018 в лыжных гонках, Никитин – многократный чемпион России в беге на длинные дистанции.

Шесть раз тестировались легкоатлеты Дина Александрова, Ксения Лабыгина и Клавдия Афанасьева, триатлонистки Юлия Голофеева и Анна Горева, а также лыжница Екатерина Смирнова.

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