Лыжник Ларьков и бегун Никитин стали самыми тестируемыми РУСАДА спортсменами в первом полугодии

Лыжник Андрей Ларьков и бегун Владимир Никитин стали самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством ( ) спортсменами по итогам первых шести месяцев 2022 года.

Их проверяли на допинг по семь раз.

Ларьков – двукратный призер Олимпиады-2018 в лыжных гонках, Никитин – многократный чемпион России в беге на длинные дистанции.

Шесть раз тестировались легкоатлеты Дина Александрова, Ксения Лабыгина и Клавдия Афанасьева, триатлонистки Юлия Голофеева и Анна Горева, а также лыжница Екатерина Смирнова.