Сергей Шубенков: «Понимаю Ласицкене и по-человечески поддерживаю, но она зря тратит силы. Томас Бах не изменит позицию»

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами поделился мнением об открытом письме к главе МОК Томасу Баху по поводу недопуска российских спортсменов к международным стартам.

«Я почитал письмо Ласицкене, ознакомился. Однозначного мнения у меня нет, но я считаю, что этап писания писем во все инстанции уже пройден. Мы его в том числе с Марией проходили совместно.

С одной стороны, мне кажется, что эти письма бесполезны, но с другой, если тебе пишет олимпийский чемпион, то наверняка стоит задуматься. Также я понимаю, что, честно говоря, это бессилие, потому что сделать что-то хочется, а не знаешь что.

Я понимаю Марию и по-человечески поддерживаю, но считаю, что она зря тратит силы. Томас Бах не изменит позицию. Такие люди не меняют ее, и организации, как показывает практика, не передумывают в одночасье», – сказал Шубенков «Матч ТВ».

«Вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов». Мария Ласицкене отчитала Томаса Баха