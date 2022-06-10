Сергей Шубенков: «Понимаю Ласицкене и по-человечески поддерживаю, но она зря тратит силы. Томас Бах не изменит позицию»

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Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков поделился мнением об открытом письме Марии Ласицкене к главе МОК Томасу Баху по поводу недопуска российских спортсменов к международным стартам. 

«Я почитал письмо Ласицкене, ознакомился. Однозначного мнения у меня нет, но я считаю, что этап писания писем во все инстанции уже пройден. Мы его в том числе с Марией проходили совместно.

С одной стороны, мне кажется, что эти письма бесполезны, но с другой, если тебе пишет олимпийский чемпион, то наверняка стоит задуматься. Также я понимаю, что, честно говоря, это бессилие, потому что сделать что-то хочется, а не знаешь что.

Я понимаю Марию и по-человечески поддерживаю, но считаю, что она зря тратит силы. Томас Бах не изменит позицию. Такие люди не меняют ее, и организации, как показывает практика, не передумывают в одночасье», – сказал Шубенков «Матч ТВ».

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