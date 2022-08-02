Дисквалифицированный за ЭПО бегун Смирнов: «Наш Дисциплинарный антидопинговый комитет полностью зависит от РУСАДА»

Российский бегун Валентин Смирнов считает, что Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) не обладает независимостью от Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В июле РУСАДА дисквалифицировало спортсмена на четыре года за антидопинговое нарушение. В 2019-м Смирнов сдал положительную допинг-пробу на ЭПО, расследование по его делу длилось в течение трех лет.

«Но вся история с РУСАДА абсолютно непрозрачная. ДАК – это орган, который по идее должен быть операционно-независимым. Это прописано в Кодексе WADA (Всемирного антидопингового агентства).

Наш ДАК полностью зависит от РУСАДА: они проводят слушания на площадке РУСАДА, всю переписку они ведут через РУСАДА. Кто может гарантировать, что они не дружат между собой? В независимости ДАК у меня есть большие сомнения», – заявил Смирнов.

Ситуацию прокомментировала начальник отдела РУСАДА по обработке результатов Валерия Герман.

– Смирнов утверждает, что Дисциплинарный антидопинговый комитет не является операционно-независимым от РУСАДА: у вас общий офис, общий адрес электронной почты. Что вы можете на это ответить?

– Дисциплинарный антидопинговый комитет является операционно-независимым органом. ДАК проводит слушания и принимает решения без вмешательства РУСАДА или любой третьей стороны. Это подтверждается тем, что РУСАДА не всегда согласно с решениями ДАК и, пользуясь своими процессуальными правами, иногда обжалует решения, принятые ДАК.

Для проведения слушаний ДАК арендуется отдельный конференц-зал, за пределами офиса РУСАДА. В рамках существующих политик РУСАДА по защите конфиденциальных данных и информационной безопасности, весь электронный документооборот осуществляется по защищенным каналам. Поэтому членам ДАК создаются электронные адреса на домене РУСАДА.

Секретарь ДАК никогда не направляет информацию и материалы дел спортсменов на личные почты членов ДАК, так как в этом случае РУСАДА не может гарантировать защиту конфиденциальных данных», – заявила Герман.

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