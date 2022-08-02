Дисквалифицированный за ЭПО бегун Смирнов: «Наш Дисциплинарный антидопинговый комитет полностью зависит от РУСАДА»

Теги Бег допинг сборная России WADA РУСАДА Валентин Смирнов Валерия Герман Легкая атлетика

Российский бегун Валентин Смирнов считает, что Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) не обладает независимостью от Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В июле РУСАДА дисквалифицировало спортсмена на четыре года за антидопинговое нарушение. В 2019-м Смирнов сдал положительную допинг-пробу на ЭПО, расследование по его делу длилось в течение трех лет.

«Но вся история с РУСАДА абсолютно непрозрачная. ДАК – это орган, который по идее должен быть операционно-независимым. Это прописано в Кодексе WADA (Всемирного антидопингового агентства).

Наш ДАК полностью зависит от РУСАДА: они проводят слушания на площадке РУСАДА, всю переписку они ведут через РУСАДА. Кто может гарантировать, что они не дружат между собой? В независимости ДАК у меня есть большие сомнения», – заявил Смирнов.

Ситуацию прокомментировала начальник отдела РУСАДА по обработке результатов Валерия Герман.

– Смирнов утверждает, что Дисциплинарный антидопинговый комитет не является операционно-независимым от РУСАДА: у вас общий офис, общий адрес электронной почты. Что вы можете на это ответить?

– Дисциплинарный антидопинговый комитет является операционно-независимым органом. ДАК проводит слушания и принимает решения без вмешательства РУСАДА или любой третьей стороны. Это подтверждается тем, что РУСАДА не всегда согласно с решениями ДАК и, пользуясь своими процессуальными правами, иногда обжалует решения, принятые ДАК. 

Для проведения слушаний ДАК арендуется отдельный конференц-зал, за пределами офиса РУСАДА. В рамках существующих политик РУСАДА по защите конфиденциальных данных и информационной безопасности, весь электронный документооборот осуществляется по защищенным каналам. Поэтому членам ДАК создаются электронные адреса на домене РУСАДА.

Секретарь ДАК никогда не направляет информацию и материалы дел спортсменов на личные почты членов ДАК, так как в этом случае РУСАДА не может гарантировать защиту конфиденциальных данных», – заявила Герман.

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