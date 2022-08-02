Бегун Смирнов о положительной пробе на ЭПО: «Меня тестировали 4 раза в месяц – кем я должен быть, чтобы при таком контроле приехать грязным на чемпионат России?»

Российский бегун Валентин Смирнов, дисквалифицированный на 4 года за нарушение антидопинговых правил, рассказал, как проходило расследование его дела.

В 2019 году в допинг-пробе Смирнова с чемпионата России был обнаружен ЭПО.

«Главный вопрос, который я задавал: откуда взялся ЭПО?! Оказалось, что анализ на ЭПО очень специфический. Он не выявляет непосредственно количество препарата в организме. В отличие от анаболиков или других субстанций, с ЭПО нельзя сказать, что у тебя нашли столько-то нанограммов допинга.

Метод определения ЭПО — интерпретационный. Выявляется определенная картинка, которую эксперт по визуальным признакам относит к чистой или грязной пробе. Масса рекомбинантного ЭПО больше, чем у эндогенного (то есть вырабатывающегося в организме человека), поэтому он «вытягивает» эндогенный вверх. Темное поле выше синей линии на картинке трактуется как положительная проба. Есть три образца — с заведомо отрицательной пробой, положительной и пробой с микродозами. Посмотрите на картинку — на какой больше всего похожа моя проба?

Вот и мне кажется, что на отрицательную. Эксперт на слушаниях приводил 24 примера различных положительных допинг-проб, взятых по миру. Картинки всех этих проб имеются. Ни на одну из них моя проба и близко не похожа. Более того, моя проба идет в резонанс. У меня эндогенный эритропоэтин не только не превышает синюю линию, но наоборот, опускается ниже ее. Мой уровень ЭПО мигрировал не вверх, а вниз, что уже подвергает эту пробу неким сомнениям.

С нашей стороны мы привлекли двух экспертов. Один — самый крутой именно в области обнаружения эритропоэтина, даже получал престижную международную премию. Второй — практик, который ежедневно проводит подобные анализы. Эксперт со стороны РУСАДА — ученик моего первого эксперта. Но его лаборатория уже более 6 лет в принципе не работает с анализами на ЭПО.

Почему-то именно к его аргументам и ДАК (дисциплинарный антидопинговый комитет – Sports.ru) отнеслись максимально серьезно. Хотя мои эксперты четко подтвердили, что моя четвертая проба за месяц – чистая. А паспорт крови говорит о том, что никаких манипуляций с кровью я не делал. Я был в международном пуле тестирования много лет, все мои показатели регулярно передавались. Эксперты подтвердили, что никаких отклонений в паспорте нет.

Три другие пробы, взятые у меня в июле, тоже чистые. Вы представьте: меня тестировали 4 раза в месяц – кем я должен быть, чтобы при таком контроле приехать грязным на чемпионат России, где меня по-любому бы проверили?» – сказал Смирнов.

Так откровенно о допинге – впервые: анонимки от конкурентов, картинки с пробами, миллион на защиту, 3 года борьбы – и поражение