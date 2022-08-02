Бегун Смирнов: «За месяц до слушаний мне предложили признать вину — дисквалификация составит 3 года, и я смогу сразу выйти. Но у меня даже мысли такой не было»

Российский бегун Валентин Смирнов заявил, что сомневается в независимости дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В 2019 году Смирнов сдал положительную допинг-пробу на ЭПО. Расследование по его делу длилось в течение трех лет – решение вынесли только в июле 2022 года.

«В июне этого года мы с адвокатом решили, что терять нечего. Написали письма в международные инстанции: WADA, разные комиссии спортсменов... И ровно через 10 минут пришло письмо из РУСАДА, что назначена дата слушаний. Правда, слушания касались не непосредственно пробы, а вопроса снятия временного отстранения. Мы настаивали, чтобы РУСАДА разрешило мне выступать, раз три года ничего не происходит.

На этих слушаниях мне пообещали, что в течение трех недель назначат-таки слушания по главному вопросу. Я рассудил, что раз уж ждал три года — еще три недели смогу подождать. И согласился, чтобы отстранение не снимали.

Прикол в том, что еще за месяц до слушаний мне предложили: если я признаю вину — дисквалификация составит три года, то есть я смогу сразу выйти. На слушаниях представители РУСАДА это подтвердили: признавайся — и через неделю выступай на соревнованиях. Но у меня, честно, даже мысли такой не было.

Я же знаю, что я ничего не делал. Я был уверен, что меня оправдают. Это же наука: если я чистый — это должно быть видно по пробе! Как можно согласиться, если ты не виновен? Даже сейчас я ни о чем не жалею. Я полностью поддерживаю борьбу с допингом, не имею ничего против, если у меня будут брать пробы хоть каждый день. За три последних года я так погрузился в эту тему, что могу уже сам лекции читать.

Но вся история с РУСАДА абсолютно непрозрачная. ДАК — это орган, который по идее должен быть операционно-независимым. Это прописано в Кодексе WADA. Наш ДАК полностью зависит от РУСАДА: они проводят слушания на площадке РУСАДА, всю переписку они ведут через . Кто может гарантировать, что они не дружат между собой? В независимости ДАК у меня есть большие сомнения», – сказал Смирнов.

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