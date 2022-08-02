Бегун Смирнов, дисквалифицированный на 4 года за ЭПО: «На меня писали анонимки в РУСАДА. Расследование началось еще до положительной допинг-пробы»

Российский легкоатлет Валентин Смирнов, дисквалифицированный на 4 года за нарушение антидопинговых правил, рассказал, что на него писали анонимные доносы в РУСАДА.

«Пробу, которую объявили положительной, у меня взяли 27 июля 2019 года на чемпионате России в Чебоксарах. Письмо, что в ней найдены следы ЭПО, пришло в середине августа. Я просто офигел. ЭПО — это же не детский допинг, его случайно съесть невозможно.

Хотя еще на чемпионате России мои друзья, авторитетные российские спортсмены сказали: «Валь, там вокруг тебя какая-то ерунда творится, говорят, тебе скоро конец». Но я отмахнулся. Хотя обстановка вокруг действительно была нездоровой.

В 2019-м я сдавал допинг-тесты каждый месяц. Та проба, которая оказалась якобы положительной, была для меня уже четвертой только за июль! А всего за карьеру, с 2007 по 2019 годы, я сдал 89 допинг-проб. Такая настойчивость допинг-офицеров в том году, конечно, удивляла. Они приезжали даже вне часового окна, в 23:45, но я спокойно открывал дверь.

Когда приходили, они проверяли у меня вены на руках — не делал ли я вдруг капельниц и запрещенных инъекций... У меня вены чистые, скрывать нечего. Думал тогда: может, их насторожило, что я на соревнованиях бегал в специальных рукавах? Но я так делал для красоты, мода такая была.

Уже потом выяснилось, что на меня еще с зимы писали анонимки в РУСАДА. Я прекрасно знаю, кто это был, люди даже особо не скрывались. Они спокойно рассказывали об этом на общих посиделках. Это чисто личное, и почему-то оно перевесило человеческое.

Но тогда закрыть глаза на эти анонимки, конечно, не могло. Расследование в отношении меня началось еще до чемпионата России, то есть до положительной пробы. Им нужно было проверить, действительно ли я специально неверно указываю информацию в системе ADAMS. Поэтому и так часто брали пробы.

Дело в том, что моя супруга из Украины, из Днепропетровской области. Мы регулярно туда ездили: помочь ее пожилому отцу, плюс там шикарные условия для тренировок — свой стадион, крытый бассейн. В анонимках писали, что якобы никакого адреса на Украине у меня нет, на самом деле я просто прячусь это время где-то в России и ставлю в ADAMS Украину, чтобы скрыться от контроля.

Это полный бред, я предоставил загранпаспорт с отметками о пересечении границы — и там все в точности совпало с информацией из ADAMS.

За все годы только однажды внесоревновательный контроль не нашел меня на месте. Супруга сильно обожгла ногу, мы поехали в медпункт и опоздали к визиту допинг-офицеров. Один-единственный раз больше чем за 10 лет», – сказал Смирнов.

Так откровенно о допинге – впервые: анонимки от конкурентов, картинки с пробами, миллион на защиту, 3 года борьбы – и поражение