Ирина Привалова: «Связь поколений в сборной России оборвалась – у молодого спортсмена сейчас нет перед глазами примера»

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказалась о преемственности поколений в сборной России.

«У нас по тем или иным причинам ушло целое поколение состоявшихся спортсменов. Связь поколений оборвалась – у молодого спортсмена сейчас нет перед глазами примера.

Та же Анжелика Сидорова тренируется одна, хотя раньше у нас были большие группы, в которых спортсмены подтягивали друг друга.

Будем постепенно наверстывать упущенное. Сейчас не знаю, что будет с 2024 годом, сколько процентов того, что мы окажемся на Олимпиаде в Париже, поэтому надо смотреть на перспективу 2028 года, а то и 2032-го», – сказала Привалова.