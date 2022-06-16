Ирина Привалова: «На международных турнирах прекрасно обойдутся без россиян. Нет сильного соперника – больше медалей будет у других»

Исполняющая обязанности Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) считает, что международные турниры не пострадают от отсутствия российских спортсменов.

«Можно ли утверждать, что отстранение российских спортсменов негативно сказывается на международных турнирах, учитывая более низкий уровень конкуренции? На мой взгляд, нет.

Всем хочется иметь медали. Нет сильного соперника – хорошо, значит, больше медалей будет у других.

Ничего личного, просто будет медаль. И потом спортсмены разных стран будут отчитываться, что, например, завоевали не одну награду, а несколько. Так что прекрасно обойдутся без россиян.

Могут ли альтернативные внутрироссийские соревнования равноценно заменить для спортсменов международные старты? Заменяли же раньше. Понятно, что сейчас другая ситуация.

Тем не менее, если будет государственная система и помощь от министерства – такая помощь сейчас, кстати, оказывается – то это возможно. Я только что была в Твери на соревнованиях, проходивших на площади.

Если по разным городам и весям – в Ярославле, Владимире, Нижнем Новгороде, – на площадях будут проходить прыжки в длину, в высоту, толкание ядра, то, думаю, что у нас все будет хорошо.

И когда нас восстановят в правах – а в какой-то момент это случится, – мы не будем «на нуле», выйдет сильная команда. Поэтому любыми способами это надо поддерживать, а сколько это продлится, неважно», – сказала Привалова.