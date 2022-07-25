Ирина Привалова: «О массовом оттоке наших спортсменов в другие сборные речи не идет, все случаи можно пересчитать на пальцах одной руки»

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила, что о массовом оттоке российских легкоатлетов в другие сборные речи не идет.

Ранее стало известно о переходе в сборную Киргизии пятикратной чемпионки России в марафонском беге Сарданы Трофимовой.

«Больше ни от кого заявок на переход не поступало. Зачастую они происходят по причине того, что люди выходят замуж или женятся.

О массовом оттоке наших спортсменов речи не идет, все случаи можно пересчитать на пальцах одной руки», – сказала Привалова.