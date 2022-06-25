Ирина Привалова: «World Athletics продолжает рассматривать заявки на нейтральный статус, которые ранее были отправлены нашими спортсменами»

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) сообщила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций ( ) продолжает рассматривать заявки российских спортсменов на получение нейтрального статуса.

«Международная федерация продолжает заниматься рассмотрением заявок на нейтральный статус, которые ранее были отправлены нашими спортсменами. Однако ускорить этот процесс у нас нет никакой возможности.

В настоящее время после введения санкций в отношении российского спорта поток заявок иссяк. Люди не видят смысла тратить деньги на получение допуска, если подавляющее большинство международных стартов для нас закрыто», – сказала Привалова.