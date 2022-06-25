Ирина Привалова: «World Athletics продолжает рассматривать заявки на нейтральный статус, которые ранее были отправлены нашими спортсменами»

Теги сборная России сборная России жен Ирина Привалова ВФЛА World Athletics (IAAF) Легкая атлетика

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛАИрина Привалова сообщила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) продолжает рассматривать заявки российских спортсменов на получение нейтрального статуса.

«Международная федерация продолжает заниматься рассмотрением заявок на нейтральный статус, которые ранее были отправлены нашими спортсменами. Однако ускорить этот процесс у нас нет никакой возможности.

В настоящее время после введения санкций в отношении российского спорта поток заявок иссяк. Люди не видят смысла тратить деньги на получение допуска, если подавляющее большинство международных стартов для нас закрыто», – сказала Привалова.

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