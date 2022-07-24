Глава НОК Италии считает, что политическая ситуация в стране не повлияет на Олимпиаду-2026: «У меня оптимистичный настрой. Не думаю, что будут задержки в работах»

Глава Национального олимпийского комитета Италии (НОК) Джованни Малаго считает, что политическая ситуация в стране не повлияет на проведение Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Ранее свой пост покинул премьер-министр Италии Марио Драги. В стране пройдут новые выборы.

«У меня оптимистичный настрой в том плане, что те, кто придет [на место Драги], найдут решение.

Закрывается одна, но открывается другая важная страница для нашей страны.

Не думаю, что будут задержки в работах, тем не менее мы всегда обязаны быть в контакте с правительством», – сказал Малаго.

Как сообщает Inside the Games, организаторы Олимпиады планируют получить 550 миллионов евро от спонсоров, но на данный момент не утвердили какие-либо контракты. Итальянское издание Il Fatto Quotidiano также сообщало, что у Игр-2026 могут возникнуть проблемы с финансированием.