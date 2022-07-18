Умер бывший президент ISU Оттавио Чинкванта. Он возглавлял организацию с 1994 по 2016 год

Бывший президент Международного союза конькобежцев (ISU) Оттавио Чинкванта скончался в возрасте 83 лет.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Италии. Чинкванта возглавлял ISU с 1994 по 2016 год, а с 1996-го также являлся членом Международного олимпийского комитета (МОК).

В Федерации фигурного катания России (ФФКР) выразили соболезнования в связи со смертью итальянского функционера.

«Оттавио Чинкванта был профессионалом своего дела – думающим, анализирующим... Он не боялся что-то менять, если того требовало время. Именно при Оттавио Чинкванта после Олимпиады 2010 года была введена новая система судейства в фигурном катании.

Как талантливый спортивный дипломат он находил общий язык со всеми. Оттавио Чинкванта связывали с Россией не только деловые, но и дружеские отношения. Он с большим уважением относился к традициям и школе фигурного катания в нашей стране, тренерам, спортсменам, членам ФФКР. И сам пользовался огромным авторитетом у наших спортсменов.

Несмотря на все свои титулы и звания, Оттавио Чинкванта всегда был очень простым и открытым человеком, который без всякого пафоса общался со всеми... ФФКР выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Оттавио Чинкванты. Светлая память об этом замечательном и удивительном человеке навсегда останется в наших сердцах», – заявили в ФФКР.