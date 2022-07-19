Тренер женской сборной Италии: «Был приятно удивлен уровнем подготовки команды. Есть база, позволяющая сразу приступить к оттачиванию физической и стрелковой составляющих»

Новый тренер женской сборной Италии по биатлону Йонне Кахонен поделился первыми впечатлениями от работы со спортсменками.

«С большинством спортсменок я раньше никогда не встречался. Знал лишь их имена. Я понятия не имел, что они за спортсменки, какие у них сильные и слабые стороны. Но с началом тренировок и на первом же сборе в Виареджио был приятно удивлен уровнем их подготовки. У них есть база, позволяющая сразу приступить к оттачиванию как физической, так и стрелковой составляющих. Но, разумеется, нам предстоит еще много работы.

Девушки настолько близки друг к другу по уровню подготовки, что внутри сборной автоматически возникает отличная мотивация. Когда плечом к плечу тренируется так много спортсменок – это большое преимущество. Очевидно, что у Лизы Виттоцци достаточный уровень мастерства и правильный рабочий настрой для того, чтобы быть примером для остальных и вести их за собой. Для молодых спортсменок это огромный плюс.

Мне ещё не доводилось работать с командой, которой предстояли бы домашние Олимпийские игры. Это определенно что-то новенькое. В то же время хотелось бы подойти к подготовке так, как если бы это был просто еще один чемпионат, ведь работа в конечном итоге предстоит та же самая. И неважно, где проходят Олимпийские игры.

Разумеется, я осознаю, что для многих спортсменов домашние Олимпийские игры являются приоритетом, а все шаги до их начала – шагами для того, чтобы просто туда попасть. В некотором роде это и мой подход.

Мы должны быть реалистами в отношении того, каков статус-кво, какого уровня достигли спортсменки, особенно молодые. Это необходимо, чтобы правильно выстроить работу и предпринять верные шаги для достижения цели», – сказал Кахонен.