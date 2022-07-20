«Думаю, станет проблемой для всех, что такая великая страна, как Россия, не примет участия в Олимпиаде». Минибаев о возможном отстранении от Парижа-2024

Бронзовый призер Токио-2020 по прыжкам в воду Виктор Минибаев высказался о возможном неучастии России на Олимпиаде-2024 в Париже.

Ранее почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Крэйг Риди заявил, что участие российских спортсменов будет маловероятным из-за их отсутствия на квалификационных соревнованиях.

– В дни чемпионата России [по прыжкам в воду] обсуждалась тема, что Россия не попадет на Олимпиаду в Париже, поскольку из-за отстранений спортсмены не смогут на нее квалифицироваться. Реально ли сохранить мотивацию в таких условиях?

– Даже не знаю, как ответить. Совсем молодым спортсменам, может, это пойдет в плюс, потому что будет время набраться опыта и сил, даже если поставят больше внутренних стартов. Но для того же Евгения Кузнецова, например, это будет плохая новость. До следующей Олимпиады (2026 года) в Лос-Анджелесе он точно не допрыгает.

Взрослые спортсмены превозмогают травмы, тратят кучу сил ради Олимпийских игр, а держать мировой уровень столько лет очень тяжело. Поэтому такие новости сильно давят на моральное состояние спортсменов.

– Для всего российского спорта отстранение хотя бы от одной Олимпиады – это проблема?

– Конечно. Но если реально нас отстранят, то, думаю, станет проблемой для всех, что такая великая страна, как Россия, не примет участия в Олимпийских играх, – сказал Минибаев.

Экс-глава WADA, почетный член МОК Крэйг Риди: «Выступление России на Олимпиаде-2024 маловероятно»