Мария Ласицкене: «В России больше проблем, чем приравнивать смену спортивного гражданства к госизмене»

Теги сборная России жен прыжки в высоту Мария Ласицкене (Кучина) Политика Роман Терюшков Легкая атлетика

Мария Ласицкене заявила, что не рассматривает для себя вариант смены спортивного гражданства.

«Я не думаю о смене спортивного гражданства. Я слишком стара для этого. Я не хочу его менять и все.

Я могу дать совет думать о своей жизни, решать самому, решать без давления. У каждого жизнь одна, каждый должен реализоваться и быть счастливым.

Это очень серьезный вопрос. Каждый должен решить за себя.

Депутат (Роман Терюшков – Sports.ru) предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене? В Госдуме есть много людей, у которых силы направлены немножко не в ту сторону.

В России есть больше проблем, чем приравнивать смену спортивного гражданства к госизмене», – сказала олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту.

Депутат Терюшков о смене спортивного гражданства как госизмене: «Я не перегнул. В условиях СВО так должно быть. Спортсмен должен выступать за страну, а не за имя»

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