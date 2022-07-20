Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Лайлс вышел в финал на 200 м с лучшим временем, Найтон – со 2-м, Керли выбыл

На чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине прошли полуфинальные забеги на 200 м у мужчин.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2022
Юджин, США
Мужчины
200 м
Полуфиналы
Забег 1
1. Александер Огандо (Доминиканская Республика) – 19,91
2. Джозеф Фанбуле (Либерия) – 19,92...
6. Фред Керли (США) – 20,68
Йохан Блэйк (Ямайка) – не стартовал
Забег 2
1. Ноа Лайлс (США) – 19,62
2. Кеннет Беднарек (США) – 19,84
3. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 19,86
4. Люксоло Адамс (ЮАР) – 20,09
Забег 3
1. Эррион Найтон (США) – 19,77
2. Аарон Браун (Канада) – 20,10
ПРИМЕЧАНИЕ: финал пройдет 22 июля в 5:50 по московскому времени.
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