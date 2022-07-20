Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Лайлс вышел в финал на 200 м с лучшим временем, Найтон – со 2-м, Керли выбыл

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На чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине прошли полуфинальные забеги на 200 м у мужчин.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2022

Юджин, США

Мужчины

200 м

Полуфиналы

Забег 1

1. Александер Огандо (Доминиканская Республика) – 19,91

2. Джозеф Фанбуле (Либерия) – 19,92...

6. Фред Керли (США) – 20,68

Йохан Блэйк (Ямайка) – не стартовал

Забег 2

1. Ноа Лайлс (США) – 19,62

2. Кеннет Беднарек (США) – 19,84

3. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 19,86

4. Люксоло Адамс (ЮАР) – 20,09

Забег 3

1. Эррион Найтон (США) – 19,77

2. Аарон Браун (Канада) – 20,10

ПРИМЕЧАНИЕ: финал пройдет 22 июля в 5:50 по московскому времени.

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