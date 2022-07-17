Американский тренер Райдер был задержан полицией на ЧМ по легкой атлетике. Он находился там без аккредитации, которую аннулировали из-за дела о домогательствах

Американский тренер по легкой атлетике Рана Райдер был задержан полицией во время чемпионата мира в Юджине.

Как сообщает The Guardian, Райдер, не получив разрешения, находился в зоне разминки перед финальным забегом на 100 м у мужчин. Ранее его аккредитация была аннулирована из-за расследования по делу о сексуальных домогательствах.

В начале охрана попросила тренера удалиться, но после его отказа вызвала полицию.

«Увидев приближающихся полицейских, он покинул площадку. За ее пределами его задержала полиция и предупредила, что если он попробует пройти туда вновь, то будет арестован за незаконное проникновение», – сообщили в World Athletics.

Среди подопечных Райдера – Марвин Брэйси и Трэйвон Бромелл, которые взяли на 100-метровке серебро и бронзу соответственно.

Тренер олимпийского чемпиона Андре де Грасса Рана Райдер обвиняется в сексуальных домогательствах