Чемпионат мира по легкой атлетике-2025 пройдет в Токио.

Такое решение было принято на совете World Athletics.

Также на проведение турнира претендовали Найроби, Кения, Польша и Сингапур.

Глава World Athletics Себастьян Коу отметил, что голосование было напряженным, а Токио выиграл благодаря сильной заявке, «человеческому ресурсу» в Японии и серьезными контрактами со спонсорами.

Еще Коу не исключил, что когда-нибудь чемпионат мира пройдет в Африке – страны этого континента еще никогда не принимали турнир.

«Очень важно тесно работать с нашими африканскими коллегами, чтобы убедиться, что время для этого (проведения ЧМ) наступит. И наступит оно тогда, когда это будет правильным», – сказал Коу.