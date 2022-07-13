Николай Валуев: «Баху просто нечего отвечать на письмо Ласицкене. У него полно скелетов в шкафу, а если нет – ему их подбросят»

Николай Валуев считает, что глава Международного олимпийского комитета Томас Бах не ответит на открытое письмо олимпийской чемпионки Токио-2020 по прыжкам в высоту .

«А Баху просто нечего отвечать на это письмо. Он не может ответить отрицательно, потому что этим признает, что у него нет мужества. Для него это будут имиджевые потери.

А если Бах ответит утвердительно, то ему придется это делать. А он на это не сможет пойти, поскольку с ним могут обойтись так же, как в свое время с главным кандидатом на пост руководителя Европейской комиссии.

Практически всем уже было понятно, что глава Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан будет ее руководителем, но произошла скандальная история с уборщицей отеля в Нью-Йорке. Что-то подобное произойдет и с Бахом. Неужели у него нет подобных скелетов в шкафу? У него-то их полно. Даже в отсутствии скелетов, чего я представить не могу, ему такие скелеты подбросят.

И Бах это прекрасно понимает. Ради этого очень мягкого и рейтингового кресла разве он станет проявлять какие-то черты мужского характера? Ну нет», – сказал экс-чемпион мира по боксу.

«Вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов». Мария Ласицкене отчитала Томаса Баха

«Мой призыв «Дайте миру шанс» остался без внимания». Томас Бах наконец объяснил, почему Россию отстранили от мирового спорта