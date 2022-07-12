«Были предпосылки, что все начнет налаживаться. И вдруг началась спецоперация. Мы как пешки в этой игре». Легкоатлетка Конева об отстранении россиян

Серебряный призер ЧМ-2013 в тройном прыжке Екатерина Конева рассказала о приглашениях в сборную Австралии и о текущем отстранении российских спортсменов.

– Меня не раз приглашали в Австралию. Где кенгуру. Но каждый год меня что-то останавливало. Плюс этот карантин. А кто знает, что будет там? Сардана (Трофимова, перешедшая в сборную Киргизии – Sports.ru) уехала – ее выбор. У каждого свой путь.

– Сейчас не жалеете, что, если бы года четыре назад приняли приглашение от Австралии, сейчас готовились бы к ЧМ в Юджине?

– Может быть. Но хорошо всегда там, где нас нет. Постфактум можно рассуждать много о чем. Вот в этом году вроде бы были предпосылки, что все мало-мальски начнет налаживаться. И вдруг началась спецоперация. А до этого была пандемия. Тут вообще не угадаешь. Мы как пешки в этой игре.

Конечно, хочется выступать на международных стартах. Но реальность такова, что это зависит не от нас. За эти годы мы столько раз перебесились и перепсиховали, что теперь эмоций почти не осталось. Вот когда смотрела Олимпийские игры в Токио, плакала.

– Понимали, что медаль была бы ваша?

– Да. А теперь, кажется, эмоций на «если бы» совсем не осталось, – сказала Конева.

ЧМ-2013. Конева завоевала серебро в тройном прыжке. Как это было