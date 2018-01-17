Сборная Австралии по легкой атлетике в полном составе (63 спортсмена) ушла на карантин в Токио-2020 из-за контакта с зараженным коронавирусом

Сборная Австралии по легкой атлетике в полном составе ушла на карантин на Олимпиаде-2020 в Токио из-за контакта с зараженным коронавирусом.

63 спортсмена изолированы в своих комнатах в олимпийской деревне.

Причина – контакт прыгуна с шестом Кертиса Маршалла с американским атлетом Сэмом Кендриксом, который сегодня сдал положительный тест на коронавирус.

Спортсмены тренировались вместе. Маршалл тоже сразу сдал тест – если он окажется отрицательным, то спортсмен останется в изоляции на некоторое время, но остальная сборная сможет выступать.

Турнир по легкой атлетике на Олимпиаде-2020 в начнется 30 июля.