Олег Матыцин: «Хотим, чтобы размер призовых на Спартакиаде был близок по статусу к чемпионатам мира»

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о размере призовых на Всероссийской Спартакиаде, которая пройдет в трех городах в августе.

Соревнования состоятся в Москве, Казани и Санкт-Петербурге с 20 по 29 августа.

«Призовые? Мы в стадии активной проработки вопроса премиального вознаграждения спортсменов и тренеров.

Хотим, чтобы размер призовых был близок по статусу к чемпионатам мира. Это требует утверждения, в том числе и на уровне правительства», – сказал Матыцин.

Если не Олимпиада – так Спартакиада: Россия возрождает большой турнир, который СССР придумал почти 100 лет назад