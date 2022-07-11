Рекордсменка Африки в метании молота Эчикунвоке перешла в сборную США. Ранее она пропустила Олимпиаду из-за ошибки нигерийских чиновников

Рекордсменка Африки в метании молота Аннетт Эчикунвоке будет выступать за сборную США.

Об этом сообщается на сайте World Athletics. Ранее спортсменка представляла Нигерию.

Эчикунвоке установила рекорд Африки в прошлом году на соревнованиях в Аризоне, метнув молот на 75,49 м.

Олимпиаду в Токио она пропустила из-за недостатка внесоревновательных допинг-тестов. Сама легкоатлетка объяснила это халатностью нигерийской федерации.

Нигерийские легкоатлеты устроили акцию протеста в олимпийской деревне Токио-2020. Они не выступят на Играх из-за ошибки чиновников