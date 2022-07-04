Во Всероссийской Спартакиаде поучаствуют около 13 тысяч спортсменов в 39 видах спорта

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о формате Всероссийской Спартакиады, которая состоится в августе.

«В ходе обсуждения программы соревнований принято решение остановиться на 38 олимпийских видах спорта, а также провести соревнования по самбо.

В ряде видов спорта присутствует своя специфика в части проведения. Например, соревнования по волейболу пройдут в 6 субъектах Российской Федерации, по велосипедному спорту в 3 субъектах Российской Федерации.

Наибольшее количество спортивных соревнований будет проводиться в Москве – 18 видов спорта; в Республике Татарстан – 12 видов; в Московской области – 6 видов; В Санкт-Петербурге – 3 вида спорта; в Краснодарском крае, Новгородской, Калининградской, Челябинской, Новосибирской, Тульской областях, Карачаево-Черкесской Республике и Камчатском крае – по 1 виду спорта.

Предполагаемое количество участников Спартакиады составит порядка 13 000 человек», – сказал Матыцин.

Спартакиада пройдет с 20 по 29 августа в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

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