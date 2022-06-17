Олег Матыцин: «Мысль, что спорт не может без России, уже есть, но все боятся в этом признаться публично»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о санкциях в отношении российского спорта.

«Россия и СССР всегда сталкивались с претензиями по развитию нашего спорта. Можно вспомнить бойкот ОИ-80 и так далее. Спорт всегда был частью политики, и остается частью политики. Для Минспорта и Правительства важно понимать, что спорт должен быть диалогом стабильного общества.

И когда мы сталкиваемся с санкциями, мы должны понимать, что нам ничего не надо доказывать, у нас спортивный суверенитет, и мы должны с этим сознанием жить. Все – и спортсмены, и тренеры, и ведомства и так далее. Тогда мы справимся с вызовами, про которые говорили Чернышенко и Левитин сегодня.

Члены сборных команд, которые большую часть времени проводили за рубежом, у них есть шанс выступать здесь, в России. И наши люди видят спортсменов, гордятся ими, тем самым мы формируем здоровое общество.

Может быть, даже большее внимание президент и правительство уделяют внимание развитию массового спорта и развитию общества через спорт. Потому что спорт – это еще и воспитание», – сказал Матыцин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мысль, что спорт не может без России, уже есть, но все боятся в этом признаться публично. Есть пример реакции на отказ принимать наших спортсменов на Уимблдоне. Голос прозвучал в защиту целостности спортивного мира. Страдают не только россияне и белорусы, страдают спортсмены всего мира», – добавил министр спорта РФ.