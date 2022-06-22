Олег Матыцин: «За победы и призовые места на Спартакиаде премии будут соразмерны уровню чемпионатов мира»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался об организации соревнований в период отстранения россиян от международных стартов.

«Возможно проведение (соревнований) в рамках БРИКС, будем продолжать реализовывать проекты с участием стран СНГ, первые Игры состоялись в прошлом году, в следующем году также намерены их проводить. Но и не забываем о мерах социальной поддержки.

По итогам событий российского масштаба спортсмены и тренеры будут номинированы на стипендии, определенные выплаты призовых. Размер призовых приравняем к международным соревнованиям.

В частности, в августе пройдет первая Спартакиада сильнейших по всем видам спорта, которые включены в программу Олимпийских игр в Париже. За победы и призовые места премии будут соразмерны уровню чемпионатов мира», – отметил министр спорта.

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