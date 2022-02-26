Чемпионат России в залах. Кнороз, Макаренко, Образцов, Шабанов одержали победы

В Москве проходит чемпионат России по легкой атлетике в помещении.
Легкая атлетика
Чемпионат России в залах
Москва
25 февраля
Женщины
Прыжки с шестом
1. Полина Кнороз – 4,65
2. Аксана Гатауллина – 4,55
3. Ольга Муллина – 4,45
3. Алена Лутковская – 4,45
60 м
1. Кристина Макаренко – 7,16
2. Олеся Солдатова – 7,37
3. Марина Максимова – 7,41
60 м с /б
1. Ксения Лабыгина – 8,14
2. Ирина Болдырева – 8,25
3. Анна Ватропина – 8,26
3000 м
1. Ольга Вовк – 8.56,46
2. Любовь Павленко – 8.58,51
3. Екатерина Ивонина – 8.59,09
Мужчины
60 м
1. Игорь Образцов – 6,59
2. Ярослав Ткалич – 6,69
3. Дмитрий Тимков – 6,70
60 м с/б
1. Константин Шабанов – 7,68
2. Анатолий Киселев – 7,70
3. Семен Манаков – 7,74
3000 м
1. Владимир Никитин – 7.48,49
2. Анатолий Рыбаков – 7.54,42
3. Евгений Рыбаков – 7.57,36