Чемпионат России в залах. Кнороз, Макаренко, Образцов, Шабанов одержали победы

В Москве проходит чемпионат России по легкой атлетике в помещении.

Легкая атлетика

Чемпионат России в залах

Москва

25 февраля

Женщины

Прыжки с шестом

1. – 4,65

2. Аксана Гатауллина – 4,55

3. Ольга Муллина – 4,45

3. – 4,45

60 м

1. – 7,16

2. Олеся Солдатова – 7,37

3. Марина Максимова – 7,41

60 м с /б

1. Ксения Лабыгина – 8,14

2. Ирина Болдырева – 8,25

3. Анна Ватропина – 8,26

3000 м

1. Ольга Вовк – 8.56,46

2. Любовь Павленко – 8.58,51

3. Екатерина Ивонина – 8.59,09

Мужчины

60 м

1. Игорь Образцов – 6,59

2. Ярослав Ткалич – 6,69

3. Дмитрий Тимков – 6,70

60 м с/б

1. Константин Шабанов – 7,68

2. Анатолий Киселев – 7,70

3. Семен Манаков – 7,74

3000 м

1. Владимир Никитин – 7.48,49

2. – 7.54,42

3. – 7.57,36