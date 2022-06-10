Неделя легкой атлетики. Шубенков, Миллер, Вершинина, Филатова одержали победы

В Москве с 7 по 13 июня проходит Неделя легкой атлетики. Сегодня прошли соревнования по бегу.

Неделя легкой атлетики

Москва

Мужчины

100 м

1. Игорь Образцов – 10,27

2. Ярослав Ткалич – 10,34

3. Владислав Доронин – 10,41

110 м c/б

1. - 13,33

2. Анатолий Киселев – 13,60

3. Константин Шабанов – 13,70

400 м

1. Артем Арасланов – 46,87

2. Даниил Песков – 47,56

3. Александр Буяновский – 48,19

400 м c/б

1. Владимир Лысенко – 50,34

2. Федор Иванов – 50,37

3. Денис Новосельцев – 50,62

Женщины

100 м

1. Вера Филатова – 11,61

2. Виктория Максимова – 11,69

3. Анастасия Романова – 11,71

400 м

1. – 50,88

2. – 51,01

3. Вероника Архипова – 52,43

400 м с/б

1. Кристина Вершинина – 57,74

2. Мария Тарабанская – 57,87

3. Эмилия Тангара – 58,38