Неделя легкой атлетики. Шубенков, Миллер, Вершинина, Филатова одержали победы

В Москве с 7 по 13 июня проходит Неделя легкой атлетики. Сегодня прошли соревнования по бегу.
Неделя легкой атлетики
Москва
Мужчины
100 м
1. Игорь Образцов – 10,27
2. Ярослав Ткалич – 10,34
3. Владислав Доронин – 10,41
110 м c/б
1. Сергей Шубенков - 13,33
2. Анатолий Киселев – 13,60
3. Константин Шабанов – 13,70
400 м
1. Артем Арасланов – 46,87
2. Даниил Песков – 47,56
3. Александр Буяновский – 48,19
400 м c/б
1. Владимир Лысенко – 50,34
2. Федор Иванов – 50,37
3. Денис Новосельцев – 50,62
Женщины
100 м
1. Вера Филатова – 11,61
2. Виктория Максимова – 11,69
3. Анастасия Романова – 11,71
400 м
1. Полина Миллер – 50,88
2. Екатерина Реньжина – 51,01
3. Вероника Архипова – 52,43
400 м с/б
1. Кристина Вершинина – 57,74
2. Мария Тарабанская – 57,87
3. Эмилия Тангара – 58,38