Неделя легкой атлетики. Шубенков, Миллер, Вершинина, Филатова одержали победы

Теги Бег сборная России сборная России жен Константин Шабанов Сергей Шубенков Екатерина Реньжина Полина Миллер Игорь Образцов Владимир Лысенко Ярослав Ткалич Анастасия Романова Владислав Доронин Виктория Максимова Вероника Архипова Федор Иванов Мария Тарабанская Кристина Вершинина Эмилия Тангара Вера Филатова Легкая атлетика

В Москве с 7 по 13 июня проходит Неделя легкой атлетики. Сегодня прошли соревнования по бегу. 

Неделя легкой атлетики

Москва

Мужчины

100 м

1. Игорь Образцов – 10,27

2. Ярослав Ткалич – 10,34

3. Владислав Доронин – 10,41

110 м c/б

1. Сергей Шубенков - 13,33

2. Анатолий Киселев – 13,60

3. Константин Шабанов – 13,70

400 м

1. Артем Арасланов – 46,87

2. Даниил Песков – 47,56

3. Александр Буяновский – 48,19

400 м c/б

1. Владимир Лысенко – 50,34

2. Федор Иванов – 50,37

3. Денис Новосельцев – 50,62

Женщины

100 м

1. Вера Филатова – 11,61

2. Виктория Максимова – 11,69

3. Анастасия Романова – 11,71

400 м

1. Полина Миллер – 50,88

2. Екатерина Реньжина – 51,01

3. Вероника Архипова – 52,43

400 м с/б

1. Кристина Вершинина – 57,74

2. Мария Тарабанская – 57,87

3. Эмилия Тангара – 58,38

 

 

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