«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Бол, Ингебригтсен, де Грасс, Аллен, Ходжкинсон одержали победы

16 июня в Осло прошел шестой этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
Легкая атлетика
«Бриллиантовая лига»
Осло, Норвегия
Мужчины
100 м
1. Андре де Грасс (Канада) – 10,05
2. Рис Прескод (Великобритания) – 10,06
3. Акани Симбине (ЮАР) – 10,09
400 м
1. Кирани Джеймс (Гренада) – 44,78
2. Исаак Маквала (Ботсвана) – 45,45
3. Кристофер Тейлор (Ямайка) – 45,52
1 миля
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.46,46
2. Оливер Хоаре (Австралия) – 3.47,48
3. Джейк Уайтман (Великобритания) – 3.50,30
5000 м
1. Телахун Хайле Бекеле (Эфиопия) – 13.03,51
2. Самуэль Тефера (Эфиопия) – 13.04,35
3. Гетнет Уэйл (Эфиопия) – 13.04,48
110 м с/б
1. Девон Аллен (США) – 13,22
2. Асьер Мартинез (Испания) – 13,30
3. Рафаэль Перейра (Бразилия) – 13,37
400 м c/б
1. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 47,26
2. Расмус Мяги (Эстония) – 48,51
3. Вильфрид Аппио (Франция) – 49,01
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,02
2. Сондре Гуттормсен (Норвегия) – 5,80
3. Пол Хауген Лиллефоссе (Норвегия) – 5,80
Прыжки в длину
1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,10
2. Тобиас Монтлер (Швеция) – 8,05
3. Симон Эхаммер (Швейцария) – 7,95
Женщины
200 м
1. Ида Карстофт (Дания) – 22,73
2. Бет Доббин (Великобритания) – 23,01
3. Джамиль Самуэль (Нидерланды) – 23,05
800 м
1. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.57,71
2. Лаура Мюир (Великобритания) – 1.58,09
3. Ренель Ламоте (Франция) – 1.58,50
5000 м
1. Давит Сеяум (Эфиопия) – 14.25,84
2. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 14.26,69
3. Летесенбет Гидей (Эфиопия) – 14.26,92
400 м с/б
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,61
2. Анна Рыжикова (Украина) – 54,81
3. Джесси Найт (Великобритания) – 54,84
Ядро
1. Чейз Или (США) – 20,13
2. Джессика Шильдер (Нидерланды) – 19,46
3. Ориол Донгмо (Португалия) – 19,43
Диск
1. Сандра Перкович (Хорватия) – 66,82
2. Валари Оллмен (США) – 65,91
3. Кристин Пуденц (Германия) – 63,31