«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Бол, Ингебригтсен, де Грасс, Аллен, Ходжкинсон одержали победы

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16 июня в Осло прошел шестой этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги»

Легкая атлетика

«Бриллиантовая лига»

Осло, Норвегия

Мужчины

100 м

1. Андре де Грасс (Канада) – 10,05

2. Рис Прескод (Великобритания) – 10,06

3. Акани Симбине (ЮАР) – 10,09

400 м

1. Кирани Джеймс (Гренада) – 44,78

2. Исаак Маквала (Ботсвана) – 45,45

3. Кристофер Тейлор (Ямайка) – 45,52

1 миля

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.46,46

2. Оливер Хоаре (Австралия) – 3.47,48

3. Джейк Уайтман (Великобритания) – 3.50,30

5000 м 

1. Телахун Хайле Бекеле (Эфиопия) – 13.03,51

2. Самуэль Тефера (Эфиопия) – 13.04,35

3. Гетнет Уэйл (Эфиопия) – 13.04,48

110 м с/б

1. Девон Аллен (США) – 13,22

2. Асьер Мартинез (Испания) – 13,30

3. Рафаэль Перейра (Бразилия) – 13,37

400 м c/б

1. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 47,26

2. Расмус Мяги (Эстония) – 48,51

3. Вильфрид Аппио (Франция) – 49,01

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,02

2. Сондре Гуттормсен (Норвегия) – 5,80

3. Пол Хауген Лиллефоссе (Норвегия) – 5,80

Прыжки в длину

1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,10

2. Тобиас Монтлер (Швеция) – 8,05

3. Симон Эхаммер (Швейцария) – 7,95

Женщины

200 м

1. Ида Карстофт (Дания) – 22,73

2. Бет Доббин (Великобритания) – 23,01

3. Джамиль Самуэль (Нидерланды) – 23,05

800 м

1. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.57,71

2. Лаура Мюир (Великобритания) – 1.58,09

3. Ренель Ламоте (Франция) – 1.58,50

5000 м

1. Давит Сеяум (Эфиопия) – 14.25,84

2. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 14.26,69

3. Летесенбет Гидей (Эфиопия) – 14.26,92

400 м с/б

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,61

2. Анна Рыжикова (Украина) – 54,81

3. Джесси Найт (Великобритания) – 54,84

Ядро

1. Чейз Или (США) – 20,13

2. Джессика Шильдер (Нидерланды) – 19,46

3. Ориол Донгмо (Португалия) – 19,43

Диск

1. Сандра Перкович (Хорватия) – 66,82

2. Валари Оллмен (США) – 65,91

3. Кристин Пуденц (Германия) – 63,31

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