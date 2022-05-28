«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Магучих, Оллмен одержали победы

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27 и 28 мая в американском Юджине проходит третий этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги»

«Бриллиантовая лига»

3-й этап

Юджин, США

27 мая

Мужчины

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 5,91

2. Кристофер Нильсен (США) – 5,81

3. Сондре Гуттормсен (Норвегия) – 5,81

Женщины

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,00

2. Вашти Каннингэм (США) – 1,93

3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,93

Метание диска

1. Валери Оллмен (США) – 68,35

2. Сандра Перкович (Хорватия) – 65,50

3. Кристин Пуденц (Германия) – 62,58

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. 

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