«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Магучих, Оллмен одержали победы

27 и 28 мая в американском Юджине проходит третий этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
«Бриллиантовая лига»
3-й этап
Юджин, США
27 мая
Мужчины
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 5,91
2. Кристофер Нильсен (США) – 5,81
3. Сондре Гуттормсен (Норвегия) – 5,81
Женщины
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,00
2. Вашти Каннингэм (США) – 1,93
3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,93
Метание диска
1. Валери Оллмен (США) – 68,35
2. Сандра Перкович (Хорватия) – 65,50
3. Кристин Пуденц (Германия) – 62,58
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.