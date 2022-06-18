Ласицкене после победы на Мемориале Игнатьева: «Жаль, что ВФЛА в очередной раз взяла паузу в улучшении качества российских турниров, а этого делать нельзя»

Теги сборная России жен прыжки в высоту ВФЛА Мария Ласицкене (Кучина) Мемориал Игнатьева Легкая атлетика

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене высказалась об организации соревнований Мемориала Игнатьева в Чебоксарах.

Сегодня Ласицкене заняла первое место с результатом 1,91 м.

«Дул сильный ветер, поэтому много сил тратилось на борьбу с ним. Из-за этого не все установки смогла выполнить. Болельщиков на трибунах практически не было, трансляция не велась, онлайн-результаты были не доступны.

Жаль, что Всероссийская федерация легкой атлетики в очередной раз взяла паузу в улучшении качества российских турниров, а этого делать нельзя», – сказала Ласицкене.

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