Ласицкене после победы на Мемориале Игнатьева: «Жаль, что ВФЛА в очередной раз взяла паузу в улучшении качества российских турниров, а этого делать нельзя»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене высказалась об организации соревнований Мемориала Игнатьева в Чебоксарах.

Сегодня Ласицкене заняла первое место с результатом 1,91 м.

«Дул сильный ветер, поэтому много сил тратилось на борьбу с ним. Из-за этого не все установки смогла выполнить. Болельщиков на трибунах практически не было, трансляция не велась, онлайн-результаты были не доступны.

Жаль, что Всероссийская федерация легкой атлетики в очередной раз взяла паузу в улучшении качества российских турниров, а этого делать нельзя», – сказала Ласицкене.