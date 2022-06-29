Иван Ухов: «Жалко наших ребят. У них нет никакого стимула показывать результаты. Ну, выиграл — и выиграл, ты все равно ни за что не борешься»

Российский прыгун в высоту Иван Ухов прокомментировал отстранение сборной России от международных соревнований.

– У тебя не было мысли вернуться? Возраст вполне позволяет.

– Нет. А зачем, если нас все равно никуда не выпустят?

– А если бы выпустили?

– Тогда бы я от этого отталкивался.

– Как тебе сейчас российская легкая атлетика?

– Я не сильно слежу, но ребят жалко. У них нет никакого стимула показывать результаты. Ну, выиграл — и выиграл, ты все равно ни за что не борешься. Дальше статистики это не уйдет.

Я сам был в такой ситуации, все прекрасно понимаю. Тогда пытался даже начинать с 2.30 м, чтобы хоть как-то себя простимулировать. Уже столько времени прошло, целое поколение сменилось, а ничего не меняется. Жаль, что теперь в легкую атлетику меньше отдают детей. Целый вид спорта стал бесперспективным.

– Как вы относитесь к письму президенту МОК Томасу Баху?

– Когда все начиналось в 2015-м году, там хотя бы были какие-то суды, попытки разобраться. А сейчас просто взяли и всех никуда не пустили, зачем какие-то тонкие разбирательства? – сказал Ухов.

«Золото я не вернул. Но если нужно – забирайте». Герой Олимпиады-2012 Иван Ухов много лет не давал интервью – мы побывали у него в гостях

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