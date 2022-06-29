Ухов о прыжках с парашютом: «Когда я только начинал, делал по 100 прыжков в год. Но стало скучно: падаешь — и падаешь, нет адреналина»

Российский прыгун в высоту Иван Ухов рассказал об увлечении прыжками с парашютом.

– Ты скучаешь: по соревнованиям, по прыжкам, по атмосфере?

– Поначалу — да. Сейчас уже понимаю, что все, отпрыгался. Соревнования особо не смотрю, но с ребятами, с кем выступал, стараюсь общаться. Зимой по субботам в баскетбол играли. Тимур Моргунов с Мишкой Акименко ко мне месяц назад приезжали, мы ездили с парашютом прыгать. У меня это как раз рядом с дачей.

– В какой момент тебя затянули прыжки с парашютом?

– Уже не затянули, скорее — наоборот. Когда я только начинал, делал по 100 прыжков в год. А сейчас — два-три прыжка в год, не больше. За компанию летом могу съездить на аэродром как на увеселительную прогулку.

Но в целом стало скучно: падаешь — и падаешь, нет адреналина. В прошлом году, правда, я участвовал в попытке установить рекорд России. Там надо было собрать фигуру в воздухе человек из 60, я был одним из них. Но мы не собрали. В этом году ребята снова будут пробовать, но я уже нет.

– 100 прыжков с парашютом в год — при этом ты еще был действующим спортсменом. Как такое возможно?

– Там же можно сделать хоть десять прыжков за день. Приезжали на выходные и прыгали.

– А как же риск получить травму?

– На самом деле, это кажется опасным, только пока ты не сталкивался. А когда прыгаешь, то понимаешь, что это предрассудки. Сейчас прыжки очень безопасные. У меня и Ирка (Гордеева, жена Ухова – Sports.ru) тоже парашютистка! – сказал Ухов.

«Золото я не вернул. Но если нужно – забирайте». Герой Олимпиады-2012 Иван Ухов много лет не давал интервью – мы побывали у него в гостях