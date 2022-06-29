Иван Ухов: «Работаю в офисе в программе реновации. В спорте принес бы больше пользы, но из-за дисквалификации нельзя»

Российский прыгун в высоту Иван Ухов рассказал о том, чем занимается после дисквалификации за допинг.

– Чем ты сейчас занимаешься?

– Есть программа реновации в Москве, а есть еще примерно такая же — по всей России. Я в ней работаю.

– Пять дней в неделю – в офисе и за компьютером?

– Да. Я уже третий год там. Поначалу был карантин, мы работали удаленно. Но потом он закончился, и вышли в офис. Непросто, конечно. Экономическое и юридическое образование у меня есть, два высших получил еще по ходу спортивной карьеры. Но все равно, тут главное — практика. Каждый раз узнаешь что-то новое.

– На работу ходишь в костюме?

– Первое время — да. Сейчас — в рубашке и джинсах.

– Почему ты работаешь не в спорте?

– Так вышло, к сожалению. В спорте я всю жизнь, наверное, принес бы там намного больше пользы. Но сначала мне было нельзя из-за дисквалификации, потом одно за другим потянулось... Я бы с удовольствием вернулся в спорт.

– В каком качестве?

– Сложно сказать. Мне было бы интересно помогать молодым ребятам. Но скорее не как тренер. Чтобы быть тренером, нужно иметь высшее спортивное образование, а у меня его нет. Раньше любой мастер спорта мог тренировать, теперь — нет.

– Серьезно? Ты официально не можешь тренировать даже прыгунов в высоту?

– Выходит — так, – сказал Ухов.

«Золото я не вернул. Но если нужно – забирайте». Герой Олимпиады-2012 Иван Ухов много лет не давал интервью – мы побывали у него в гостях