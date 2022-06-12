Ирина Привалова: «Российские легкоатлеты, которые успели получить нейтральный статус, могут выступать на открытых турнирах в Беларуси»

Исполняющая обязанности главы ВФЛА Ирина Привалова заявила, что российские спортсмены, имеющие нейтральный статус, могут принимать участие в соревнованиях, которые проходят в Беларуси.

«Наши спортсмены, которые успели получить нейтральный статус, могут выступать на открытых легкоатлетических турнирах, которые пройдут в Беларуси.

Речь идет в том числе о чемпионате и кубке этой страны. Если россияне, имеющие статус ANA, изъявят желание поехать на соревнования к соседям, то обязательно поедут туда. Спортсмены будут принимать решение, посоветовавшись со своими личными тренерами», – сказала Привалова.

Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике пройдет в Минске 17-18 августа, Кубок Беларуси – с 13 по 14 июля в Бресте.