Российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус, пригласили на соревнования в Беларуси

Белорусская федерация легкой атлетики официально пригласила российских спортсменов, имеющих нейтральный статус, на соревнования в Беларуси.

«Пришло официальное приглашение от Белорусской федерации легкой атлетики на выступление в соревнованиях на территории Белоруссии для российских спортсменов, имеющих нейтральный статус.

Напоминаем, что схема выезда прежняя, все выезды надо согласовывать с антидопинговым отделом ВФЛА и получать от него разрешение на выезд во избежание недоразумений», – сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) .

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова заявила, что участие в соревнованиях в Беларуси не нарушает условия временного отстранения ВФЛА от членства в World Athletics.

«Никакого нарушения условий отстранения нет, потому что в соревнованиях на территории Беларуси будут участвовать российские спортсмены, имеющие нейтральный статус.

После того, как такое приглашение было получено, личные тренеры тех спортсменов, которые имеют нейтральные статус, получат календарь соревнований в Беларуси, они на свое усмотрение определят, в каких стартах будут участвовать», – сказала Привалова.