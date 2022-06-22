Матыцин встретился с министром молодежи и спорта Индии Анурагом Сингх Тхакуром

Министр спорта РФ Олег Матыцин провел встречу с министром молодежи и спорта Индии Анурагом Сингх Тхакуром.

Встреча состоялась в рамках официального визита российской делегации в Нью-Дели.

«Спорт традиционно играет объединяющую роль для народов всего мира, и он не должен становиться предметом политических игр. Несмотря на попытки изолировать Российскую Федерацию от мирового спортивного движения, я уверен, что Россия и Индия останутся надежными партнерами», – сказал Матыцин.

В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества, перспективы развития взаимодействия стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.