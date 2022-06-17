Казань в 2024 году примет первые «Игры Будущего»

Министр спорта и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали соглашение о проведении в Казани в 2024 году первых «Игр Будущего».

«Весь спортивный мир знает о татарском гостеприимстве и радушии. Это регион, в котором умеют организовывать и проводить спортивные мероприятия.

А теперь Казань имеет все шансы стать еще и технологической столицей – масштабный международный турнир «Игры Будущего» сочетает классический спорт, киберспорт и технологичные дисциплины», – заявил Матыцин.

«Цифровая трансформация определена президентом страны как одна из важнейших стратегических целей развития. В республике Татарстан создана мощная ИТ-инфраструктура. В особой экономической зоне «Иннополис» работают 323 инновационные компании.

Важный проект в рамках Года цифровизации в Татарстане – создание нового IT-квартала. У нас есть опыт проведения конкурсов по инновационным направлениям», – отметил Минниханов.