Россия предложила учредить антидопинговую премию ЮНЕСКО за вклад в развитие чистого спорта

Российская делегация во главе с министром спорта РФ Олегом Матыциным приняла участие в заседании президиума 8-й сессии конференции сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте.

Заседание прошло сегодня в Нью-Дели.

Российская сторона выступила с инициативой учредить специальную антидопинговую премию ЮНЕСКО за вклад в развитие чистого спорта.

Первое награждение может быть проведено в 2023 году на открытии 9-й сессии конференции сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте.