Матыцин об отмене отстранения Федерации бобслея России: «Справедливость восторжествовала. С другой стороны, общая ситуация остается не очень дружелюбной»

Министр спорта РФ Олег Матыцин оценил новость об отмене временного отстранения Федерации бобслея России.

Ранее такое решение принял апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

«Если коротко, то скажу, что справедливость восторжествовала и разумные, обоснованные доводы нашей стороны приняты и оценены соответствующим образом юристами.

Поэтому надеюсь, что это будет окончательное решение и у международной федерации не возникнет дополнительных желаний, скажем так, продолжить такую политику активного наступления на права Российской Федерации.

Но здесь я бы, с одной стороны, очень порадовался за эту победу. С другой стороны, не успокаивался бы, потому что, к сожалению, общая ситуация продолжает оставаться не очень дружелюбной. И мы должны быть готовы к тому, чтобы постоянно защищать интересы как каждого спортсмена, так и федерации в целом», – заявил Матыцин.

Апелляционный трибунал IBSF отменил отстранение Федерации бобслея России