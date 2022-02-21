Матыцин о Валиевой: «100% – победа была достигнута без запрещенных препаратов. Спорт должен быть чистым, но всегда надо проводить объективное расследование»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о допинговом скандале вокруг российской фигуристки на в Пекине.

– Решения, которые приняты по Камиле Валиевой, создают значительную напряженность. Мы с уважением отнеслись к решению Спортивного арбитражного суда ( ), который установил право спортсменки на участие в соревнованиях, так как полное расследование не проведено и необходимо изучить все обстоятельства дела.

Но не зная этих обстоятельств, запрещать спортсменке участвовать, наверное, преждевременно. Что касается церемонии, то мое личное мнение: она должна была состояться, так как соревнования завершены. Это касается не только наших спортсменов, но и спортсменов других стран.

Мы сами являемся сторонниками дальнейшего объективного расследования и будем настаивать, чтобы оно было проведено. Олимпийский комитет России ( ) и Минспорт РФ сделают все необходимое для сбора нужной объективной информации и защиты спортсменки, спортсменов и тренеров.

В период Олимпийских игр должно быть перемирие, должны быть регламенты, которые определены протоколом Игр. Они должны быть выполнены. Мы должны всегда думать о судьбе каждого спортсмена. И еще раз хочу отметить, что судьи именно этим руководствуются.

– Многие восприняли ситуацию вокруг Камилы как яркое проявление двойных стандартов. Если смотреть на эту ситуацию именно так, можно ли предположить, в чьих интересах она?

– Я не буду строить прогнозы. Абсолютно уверен, что и Министерство спорта, и вся спортивная семья, причем международная, понимают ценность победы. Сто процентов, победа была достигнута без применения запрещенных препаратов.

Мы знаем, что спортсменка не раз тестировалась и до Игр, и во время них. Поэтому здесь связи точно никакой нет. Конечно, сейчас будет проводить расследование Российское антидопинговое агентство ( ). И я надеюсь, что все обстоятельства будут изучены.

Что касается двойных стандартов, в чьих это интересах, то мы, к сожалению, являемся свидетелями, как спорт пытаются политизировать. Это касается и попыток отдельных стран бойкотировать Игры в Пекине. Мы неоднократно заявляли, что это недопустимо. И мы поддерживаем, конечно, наших коллег из КНР.

Сейчас как никогда важно демонстрировать верховенство олимпийских ценностей. Это задача не только нашей страны, хотя мы являемся и всегда были надежнейшим партнером. Это задача всего олимпийского движения: комиссии атлетов МОКа, руководителей федерации. Потому что речь в итоге идет о целостности олимпийского движения.

Случаи, когда будут допущены какие-то искажения фактов либо политизация отдельных решений, пойдут во вред целостности всего спорта. Я надеюсь, мы ведем открытый диалог с МОКом, со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), и у нас единые цели.

Спорт должен быть чистым, но при этом всегда надо проводить объективное расследование. И до результатов объективного расследования никто не имеет права обвинять спортсменов, тренеров и других лиц в каких-то нарушениях.

– Такие истории влияют на состояние всей команды. Цель была достигнута?

– Тяжелейший абсолютно период и для нашей спортсменки, и для наших тренеров, и практически для всей олимпийской делегации. Эмоциональное напряжение, информационное напряжение.

Мне видится, что команда еще больше сплотилась. И мы видим, какую поддержку Валиевой оказали россияне и представители других стран. В том числе и средства массовой информации.

Команда объединилась, и мы еще раз продемонстрировали приверженность олимпийским ценностям – быть вместе. И я горжусь Камилой, горжусь тренерами, командой, что мы как россияне остались верны нашей культуре, нашим традициям и продолжаем защищать всех наших спортсменов, – сказал Матыцин.

Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге

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