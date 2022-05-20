Олег Матыцин: «Россия серьезно и эффективно работает с коллегами, чтобы очистить спорт от допинга. Мы не изолируемся и открыты к диалогу»

Теги допинг Олег Матыцин Министерство спорта России Легкая атлетика

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия остается открытой к диалогу в вопросах борьбы с допингом.

Сегодня в Ташкенте открылось совещание руководителей ведомств физической культуры и спорта государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Россия не изолируется, мы открыты к диалогу, нам принципиально важно использовать наши дружественные связи в рамках Шанхайской организации сотрудничества для того, чтобы защищать принципы чистого спорта, чистого по отношению к использованию допинга.

Россия открыто, серьезно, эффективно работает с коллегами... Для того, чтобы с точки зрения образовательных программ и других направлений деятельности очистить спорт от допинга», – сказал Матыцин.

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