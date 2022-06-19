Глава отдела расследований Российского антидопингового агентства ( ) Леонид Иванов рассказал, какие угрозы получал в свой адрес за время работы.

«Всякое бывало, угрозы тоже. Но чем ближе к сегодняшнему дню, тем реже.

Чем грозили? Разным. Машина наружного наблюдения как-то ездила за мной повсюду. Кто, почему — неясно, но неприятно. Может, наоборот, охраняли, дело было в одном из регионов.

Иногда пытаются намекнуть на высокие связи, но в 99 процентах случаев это лишь слова. А не так давно, сейчас уже можно рассказывать, мы посетили соревнования по бодибилдингу и не нашли взаимопонимания с одним из организаторов. Причем не нашли настолько, что это вылилось в конфликт.

Речь о президенте Федерации бодибилдинга Москвы Олеге Макшанцеве. Человек показал незнание антидопингового кодекса и все воспринял в штыки. Противодействовал допинг-контролю.

Вел себя агрессивно, вызвал полицию, которая логично не увидела нарушений. Самое главное, не давал нам проводить тестирование. Мешал физически, кричал, требовал уйти, с кем-то консультировался. Ему объясняли: все в рамках закона. Частная охрана все равно нас выпроводила. Ладно, зафиксировали, тоже вызвали полицию.

В результате человека дисквалифицировали на 12 лет, у московской федерации отозвали аккредитацию», – рассказал Иванов.