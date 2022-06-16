Олег Матыцин: «Увы, но спорт находится в политике. Со стороны Запада – политики ограничений. Со стороны России – политики открытости»

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о политизации спорта.

«Сейчас нам нужно защитить интересы наших спортсменов, причем не только медали. Когда мы говорим, что спорт вне политики, то это к сожалению, осталось только пафосным заявлением. Увы, но спорт находится в политике.

Со стороны Запада – политики ограничений. Со стороны России – политика открытости, сотрудничества. К сожалению, в центре этой политики оказались спортсмены. Они оказались в центре этих санкций.

И мы должны оперативно решать проблемы, которые в связи с этим у наших спортсменов появились», – сказал министр во время Петербургского международного экономического форума.

Спорт вне политики – миф. Такого никогда не было и не будет