Матыцин о возрастном цензе в фигурном катании: «Этот аспект абсолютно неоднозначный. Мы видели пример Валиевой, которая в 15 лет выдержала тяжелейшие испытания»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет.

«Чисто эмоционально можно говорить, наверное, о некой несправедливости по отношению к российскому фигурному катанию, так как много представительниц российской школы не достигли возраста, который сейчас является необходимым для участия в крупных международных соревнованиях, чемпионатах мира, Олимпийских играх.

С другой стороны, наверное, есть и объективные данные, все-таки детский или юношеский спорт должен быть некой отдельной частью от спорта высших достижений. Эмоциональные и физические нагрузки, которые испытывают спортсмены, действительно могут являться чрезмерными для детей, которые выступают в данном случае в возрасте 15 лет.

Но мы видели пример Камилы Валиевой, которая, несмотря на весь прессинг и тяжелейшие испытания, которые она перенесла в 15 лет, это выдержала, я думаю, что немногие взрослые бы выдержали. Поэтому этот аспект абсолютно неоднозначный.

Его можно обсуждать с одной и с другой стороны. Но решение принято международной федерацией (ISU). Мы, конечно, будем им руководствоваться и строить систему подготовки в соответствии уже с новыми правилами», – сказал Матыцин.

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