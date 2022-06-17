Вице-премьер Чернышенко о санкциях в спорте: «Это стимулирует на то, чтобы мы продолжали работать. Чем больше на нас давят, тем крепче мы становимся»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о влиянии санкций на российский спорт.

«Это стимулирует на то, чтобы мы продолжали работать. Они сплотили людей, сделали выбор очевидным, все стало прозрачным и понятным, мы поняли, кто свой, кто чужой. Но определенные вызовы мы получили.

Спорт столкнулся с санкциями, и он оказался на передовой гораздо раньше – еще в 2014 году. Когда у нас украли победу в великолепных Играх. Тогда коллективный Запад понял, что он не рассчитал колониальную политику в спорте высших достижений, и тогда наш спорт столкнулся с первым ударом.

Наших спортсменов пытались унижать, ограждать, всячески препятствовали, но фактически стреляли себе в ногу. Потому что без наших спортсменов мировой спорт является неполноценным», – сказал Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«90% зависимости от импортного оборудования – ужасающая цифра. Это говорит, что экономику нужно разворачивать, нам надо производить свое оборудование. И рынок российский не такой большой, чтобы быть окупаемым для производителей, и нам надо будет выходить на внешний рынок. Это тот тренд, который мы сегодня должны обсудить.

Чем больше на нас давят, тем сильнее, крепче мы становимся. И спортсмены как ролевые модели играют важную роль, они становятся ролевыми моделями для нашего общества. Я благодарен спортсменам, которые демонстрируют патриотизм и несгибаемую волю», – добавил заместитель председателя правительства России.