Дмитрий Чернышенко: «КХЛ развивается, несмотря на санкции и антиковидные ограничения. Это благодаря тому, что в руководстве стоит Тимченко»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что КХЛ развивается, несмотря на санкции.

« благодарна за поддержку правительству РФ. Несмотря на антиковидные ограничения, санкции, сезон за сезоном КХЛ развивается и показывает все более впечатляющие результаты.

И я все думаю, как наши организаторы, делающие такие впечатляющие церемонии, показывают все более впечатляющие цифры.

Но это говорит о том, что у вас есть правильная стратегия, которой вы следуете. И нас как раз объединяет то, что мы планомерно двигаемся к целям, несмотря на все препятствия, и демонстрируем свою эффективность, приверженность своим ценностям, реализации своих планов. И от этого получается прекрасный результат.

И это благодаря тому, что в руководстве лиги стоит Геннадий Николаевич Тимченко (председатель совета директора КХЛ – прим. Sports.ru), который помогает эту стратегию реализовывать.

Но очень многое зависит от всех вас: от родителей, тренеров, врачей, владельцев и руководителей клубов», – сказал бывший президент КХЛ на церемонии закрытия сезона.