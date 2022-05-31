«Есть раздоры – в том числе в президиуме ВФЛА. Люди считают, что восстанавливать нас никто не собирается, поэтому надо идти на конфронтацию». Привалова о членстве в World Athletics

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала о процессе восстановлении членства ВФЛА в World Athletics.

– Если не касаться нынешнего отстранения из-за политической ситуации, процесс восстановления ВФЛА в World Athletics идет?

– С одной стороны, да, идет, и World Athletics убрала из процесса политическую составляющую, у нас работают международные эксперты.

Но с другой, честно говоря, я боюсь, что этот процесс может быть нарушен, потому что, как я вижу, у нас есть очень нехорошие тенденции, разброд и шатания, которые могут привести к тому, что наше восстановление будет перечеркнуто и отложено на неопределенное время.

– Что вы имеете в виду? Вы за конструктивные отношения с World Athletics, но есть те, кто против них?

– Конечно, я за конструктив, тем более на встрече с вице-премьером Дмитрием Чернышенко нам было четко сказано: там, где это возможно, мы оставляем двери для общения с международными федерациями открытыми. Сами мы закрывать их не должны.

Но у нас есть раздоры – в том числе в президиуме ВФЛА, который по этой теме настроен очень неоднородно. В сборной команде существуют разные течения. Люди считают, что восстанавливать нас никто не собирается, поэтому надо идти на конфронтацию. А это неправильно. Ничего хорошего все это нам не сулит. Хочется надеяться, что здравый смысл победит, – сказала Привалова.

ВФЛА лишена членства в World Athletics с 2015 года из-за допинговых нарушений. Кроме того, сейчас российские спортсмены отстранены от международных стартов из-за ситуации на Украине.