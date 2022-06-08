Вячеслав Быков: «Говорят, мы агрессоры, а Путин – диктатор. Но это американцы с европейцами показывают свою агрессию в других странах, русские – миролюбивая нация»

Вячеслав Быков высказался о восприятии России в Западной Европе.

– Вам не кажется, что многие уже жалеют о действиях против России?

– Мне о них печалиться нет смысла. Я бы сконцентрировался на нашей ситуации. Как в этой ситуации нам себя вести. Как мы должны анализировать, что мы должны делать для нашего развития, чтобы не наступила стагнация, а наоборот, эволюционировали и шли вперед.

Пожалеют они или нет – нам от этого ни холодно, ни жарко. Я думаю, что со временем многие поймут насчет санкций и всех этих спортивных запретов.

Нам лучше сконцентрироваться на своей идеологии и работе. А также на своем внутреннем воспитании и внутренней позиции в стране. Это сейчас намного важнее, чтобы общество больше окрепло, а эта ситуация сплотила российское общество.

– Вы про импортозамещение?

– Да, я думаю, что мы способны применить это и в спорте. Мы же творческая нация, не зря мы всегда были одними из передовых в искусстве, культуре и спорте.

Мы ведем свою политику, которая необходима нашему народу. Мы никогда не были сторонниками навязывания идей, но и не хотели бы, чтобы нам указывали, как жить. Мы стараемся, чтобы наша страна жила лучше, а диктовать другим странам свою философию, свою демократию, как это навязывают американцы, – мы не такие.

К сожалению, те же европейцы до сих пор не познали душу русского человека. Это в какой-то степени наша ошибка, но, с другой стороны, если кто-то хотел бы узнать душу другого человека, он бы поинтересовался.

Поэтому они говорят, что мы агрессоры, а Путин – диктатор. На самом деле это американцы вместе с европейцами показывают свою агрессию в других странах. У них в людей стреляют на улицах, люди в картоне живут, безработица...

То есть своих проблем куча, но они смотрят на нас, как мы живем. Как говорится, неважно, что у меня в доме разруха и есть нечего, главное – чтобы у соседа корова сдохла.

Мы же – наоборот. Русские любят у себя в стране порядок наводить, мы любим дружить, мы миролюбивая нация, а нас представляют другими. Это выгодно для их рейтингов и поддержки их экономики. Американцы всегда этим занимались, поддерживали свою экономическую составляющую. Они всегда шли по головам, – сказал бывший главный тренер сборной России.

Вячеслав Быков: «Русофобия на Западе зашкаливает. Очень много ненависти. Все, что связано с Россией, воспринимается с негативом»